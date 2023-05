In Bananen und Schokolade aufgewogen - Aktion des Weltladen Buchloe

Zum 30-jährigen Bestehen des Weltladens Buchloe gehen dessen Betreiber eine Wette mit Bürgermeister Robert Pöschl ein: Kann dessen Gewicht mit verkaufter Ware erreicht werden?

15.05.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Der Weltladen Buchloe feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen. Am Samstag galt es, eine Wette auf dem Bauernmarkt bestenfalls zu verlieren. Das Team des Weltladens wettete mit Bürgermeister Robert Pöschl, dass es die Buchloer Bürger und Bürgerinnen nicht schaffen, mit dem Kauf von fair gehandelter Schokolade, Bananen und Kaffee das Gewicht ihres Ersten Bürgermeisters aufzuwiegen. Weit gefehlt. Bereits um 10 Uhr, und somit nur eine Stunde nach Aktionsbeginn, wurde die Zentnermarke geknackt.

99,6 Kilo schwerer Bürgermeister - mit Gürtelschnalle

Kurz vor 9 Uhr hatte sich Bürgermeister Robert Pöschl unter Aufsicht wiegen lassen. Sein Gewicht? 99,6 Kilogramm – „mit schwerer Kleidung und massiver Gürtelschnalle“, wie Pöschl das Wiegen lachend kommentierte. Eine nochmalige Überprüfung bestätigte das Gewicht. Die historische Waage wurde von der Kunstmühle Schmid zur Verfügung gestellt. Moderatorin Birgit Voppichler setzte mit vollem Einsatz alles daran, Marktbesucher zu einem Kauf beim Stand zu animieren. Weltladen-Team-Mitglied Gerhard Alter rechnete akribisch das Gewicht der verkauften Waren zusammen. Mit Erfolg – das Gewicht des Bürgermeisters wurde vom Gewicht der verkauften Ware deutlich überschritten.

Bürgermeister gewinnt Wette - zur Freude des Weltladens

Bürgermeister Pöschl hat damit die Wette gewonnen. Innerhalb drei Stunden wurden insgesamt 128 Kilogramm Ware verkauft. Damit wird das Weltladenteam, das die Wette mit Freude verloren hat, an einem noch zu bestimmenden Tag Kaffee und Kuchen kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger im Weltladen anbieten. Der 13. Mai, der Tag der Wette, war der sogenannte „Weltladentag“, der gemeinsame Aktionstag der Weltläden in ganz Deutschland. Unter dem Motto „Mächtig Fair“ will der Weltladen-Dachverband die Öffentlichkeit mit verschiedenen Aktionen auf Ausbeutung in internationalen Lieferketten sensibilisieren.