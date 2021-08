In Buchloe entstehen knapp 40 neue Wohnungen - aber die Freude darüber ist nicht ungetrübt

In Buchloe werden vier Mehrfamilienhäuser gebaut. Über den neuen Wohnraum freuen sich die Stadträte, aber es gibt erneut Diskussionen über den Flächenverbrauch.

11.08.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Der Bauboom in der Gennachstadt nimmt kein Ende. Der Buchloer Ferienausschuss – der Stadtrat befindet sich in der Sommerpause – hat den Weg frei gemacht für zwei weitere große Projekte. An der Amberger Straße sind drei Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten geplant. An der Mindelheimer Straße soll ein Haus mit neun Wohnungen errichtet werden. Mit jeweils 10:1 Stimmen erteilten die Räte das Einvernehmen. Davor gab es aber hitzige Diskussionen – vor allem um das Thema Stellplätze, die in beiden Fällen oberirdisch angelegt werden.