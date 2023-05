Im Generationenhaus ist Platz vom Baby bis zu den Senioren

Richtfest für das Generationenhaus am Buchloer Bahnhof. Mehrere soziale Einrichtungen der Stadt finden künftig Platz unter einem Dach.

17.05.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Ein Haus für alle Generationen soll der Neubau an der Kaufbeurer Straße 4 in Buchloe werden. Gestern war Richtfest für das Generationenhaus, in dem ab kommendem Jahr Platz sein wird für verschiedene soziale Angebote der Stadt Buchloe.

