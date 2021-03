Geschäftsführer Achim Theiler spricht im Interview zu den Hintergründen des neuen Bauvorhabens der Firma Mensch in Buchloe. Welche Rolle Corona dabei spielt.

10.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein neues Hochregallager und eine Vergrößerung der Logistikhalle plant die Firma Franz Mensch auf ihrem Gelände an der Werner-von Siemens-Straße in Buchloe. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen immer wieder davor gewarnt, dass zu wenig Schutzkleidung und Masken vorhanden sind. Dem soll nun mit einem neuen Pandemielager Rechnung getragen werden. Die Buchloer Zeitung sprach darüber mit Achim Theiler, Geschäftsführer der Franz Mensch GmbH.