In Buchloe heißt es wieder: Rauf aufs Rad

Zum dritten Mal beteiligt sich Buchloe am Stadtradeln. Was die Ziele der Aktion sind und wie in diesem Jahr Familien mit Kindern aufs Fahrrad gelockt werden.

12.06.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Drei Wochen lang möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – dazu rufen die Organisatoren der Aktion Stadtradeln auf. Dabei ist egal, ob das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit zum Einsatz kommt. Im Landkreis Ostallgäu geht das Stadtradeln vom 18. Juni bis 8. Juli in die nächste Runde.

