Ein Leser der Allgäuer Zeitung beschwert sich über den „Saustall“. Der Bauhofleiter sagt: "Das Problem mit der Müllablagerung haben wir in der ganzen Stadt."

24.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Immer wieder kommt es in Buchloe vor, dass vor Kleider- und Müllcontainern haufenweise Mülltüten und Unrat liegen. Ein langjähriger Leser der Buchloer Zeitung hat unsere Redaktion darauf aufmerksam gemacht. Er entdeckte zum wiederholten Mal Abfall vor den Containern in der Eschenlohstraße. „Jedes Mal wenn ich da vorbeikomme, ärgere ich mich über den Saustall“, sagt er. Das gehe anderen Leuten sicher auch so.