Kumpel nicht Zuhause: Zwei junge Männer rasten in Buchloe aus

Es sollte ein Besuch des Kumpels in Buchloe werden. Letztendlich rasteten zwei junge Männer in und vor einem Mehrfamilienhaus aus.

10.11.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Zwei 24- und 26-jährige Männer wollten Mittwochnachmittag in der Welfenstraße in Buchloe ihren Bekannten besuchen. Der wohnt dort bei seiner Mutter und deren Partner. Obwohl ihr Kumpel offensichtlich nicht zu Hause war, klopften sie weiter vehement gegen die Wohnungstüre. Die beiden gerieten deswegen mit dem Wohnungsinhaber in Streit.

Im weiteren Verlauf wurde der 44-Jährige Mann von den beiden beleidigt. Der 24-Jährige schlug ihm zusätzlich eine Krücke über die Schulter. Letztlich verlagerte sich die Auseinandersetzung vor das Mehrfamilienhaus. Dort wurden von den Streithähnen weitere hinzugekommene Personen nach Polizeiangaben grundlos beleidigt bzw. mit einer Krücke beworfen.

Strafverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung

Streifenbeamte der Polizeiinspektion Buchloe sprachen den beiden Tätern einen Platzverweis aus. Zudem wurden gegen sie Strafverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.