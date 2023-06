In Buchloe trotzen die Teams mit ihren Hunden der Hitze

Menschen und Hunde absolvieren Prüfungen für Fährtenhunde beim Schäferhundeverein Buchloe und erreichen hohe Punktwerte bei Leistungsrichter Christof Metz.

25.06.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Die Vorsitzende des Schäferhundevereins Buchloe, Brigitte Fischer, ist begeistert: „Fährtenhundausbildung ist Fleißarbeit und ein sehr zeitaufwendiges Training. Aber es lohnt sich und macht ungeheuren Spaß! Auch entspricht diese Sportart ganz dem natürlichen Potenzial der Hunde.“ Fischer berichtet von den Erfolgen der Teams bei der Sommerprüfung unter Leistungsrichter Christoph Metz. Bei hochsommerlichen Temperaturen sei diese Prüfung eine ganz besondere Herausforderung für Menschen und Tiere gewesen.

Die Fährte bei der Fährtenhundprüfung IFH 1 muss mindestens 1200 Schritt lang sein. Dem Gelände entsprechend werden sechs rechte Winkel in der Fährte eingearbeitet. Die Hauptfährte wird von zwei frischen Fährten gekreuzt, der sogenannten Verleitung. Durch diese darf sich der Hund nicht beirren lassen und muss weiter der Hauptfährte folgen. Auf der Fährte werden vier Gegenstände in unregelmäßigen Abständen abgelegt, die vorher 30 Minuten lang vom Fährtenleger getragen werden. Die Gegenstände bestehen aus unterschiedlichem Material und dürfen sich in der Farbe nicht wesentlich von Gelände abheben.

90 von 100 Punkten für Debbie vom Zehnergarten

In dieser Prüfungsstufe bestanden Irene Langer mit „Debbie vom Zehnergarten“ mit 90 von 100 möglichen Punkten sowie Christiane Reerink mit „Celia vom Jakobsfeld“ mit 88 von 100 möglichen Punkten.

Die Königsdisziplin ist die Fährtenhundprüfung IFH 2 mit einer Länge von 1800 Schritt. Sie muss sieben Winkel beinhalten, mindestens zwei davon spitzwinklig. Des Weiteren muss ein Bogen enthalten sein, und die Fährte muss von zwei frischen Fremdfährten geschnitten werden. Auf der Fährte werden sieben Gegenstände abgelegt, die der Hund schnell und zwischen seinen Pfoten liegend verweisen muss. So muss er brav verweilen, bis der Hundeführer herantritt, den Gegenstand aufnimmt und den Hund zur Weitersuche auffordert. Das erfordert Ausdauer, Geduld und Gehorsam.

Höchstwertung für Mira vom Kirchweihtal

Richter Christoph Metz bewertete die Leistung von Johann Koch und seiner Schäferhündin „Mira vom Kirchweihtal“ mit 96 Punkten und damit der Höchstbewertung „vorzüglich“ und lobte die Ausdauer der Hündin.

Die Vorstufen sind die Fährtenhundprüfung FPr2, die Gabriele Berchtold mit ihrer Schäferhündin „Wera von der Egauquelle“ bestand, sowie die FPr3, die Michaela Goebel mit dem Schäferhundrüden „Amadeus Fünferl vom Moosschlösschen“ erfolgreich absolvierte.

Bei der Siegerehrung im Vereinsheim dankte Vereinsvorsitzende Brigitte Fischer besonders den Buchloer Landwirten und Jagdaufsehern, die das Gelände dem Schäferhundeverein Buchloe für das Training und die Prüfungen zur Verfügung stellen und den Verein so unterstützen.