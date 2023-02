In Buchloe und Waal übernehmen die Narren das Kommando

Ob Galaball oder Kostüm-Party: Fasching hat derzeit Hochkonjunktur in Buchloe und Umgebung. Ein närrischer Überblick.

05.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Zwei Jahre lang mussten die Narren und Närrinnen aussetzen. Zwei Jahre lang gab es keine Faschingsbälle und kaum Gelegenheit, närrisches Treiben zu genießen. Umso größer war die Freude, dass heuer wieder (fast) alle großen Faschingsbälle durchgeführt werden.

Am Samstagabend hatten die Feierwilligen unter anderem die Auswahl zwischen dem Galaball des Fördervereins des VfL Buchloe, dem Faschingsball der Pfarrei Buchloe und dem Gaudi-Waal-Ball. Die drei waren grundverschieden und so konnten die Besucher den jeweils passenden für sich aussuchen.

In feiner Abendgarderobe kamen die Besucher zum Galaball des Fördervereins des VfL Buchloe in der Alpvilla. Bild: Michael Lindemann

Bewährtes Konzept beim VfL

Der Galaball des Fördervereins des VfL Buchloe fand bereits das achte Mal in Folge in der Alpvilla statt. Das bewährte Konzept der letzten Jahre wurde auch dieses Mal weiter geführt. Die Gäste hatten sich in feine Abendgarderobe gewandet, die Band Voice spielte eine bunte Mischung aus Rock, Pop und Tanzmusik und sorgte damit für eine immer gut gefüllte Tanzfläche. Die Wertachfunken aus Türkheim zeigten ihren Gardemarsch, den Walzer des Prinzenpaares und den Showtanz und begeisterten damit die Besucher.

Bunte Kostüme gab es auch beim Fasching der Buchloer Pfarrei im Kolpinghaus. Bild: Michael Lindemann

Familiäre Feier im Kolpinghaus

Eher familiär ging es im Kolpinghaus in Buchloe zu. Hier fand der Faschingsball der Pfarrei Buchloe statt. Statt Abendgarderobe gab es farbenfrohe Kostüme. Getanzt wurde ebenso wie auf den anderen Bällen und auch für närrische Unterhaltung war gesorgt. Die Buchelonia zeigte ihr Können auf der Bühne und das Buchloer Original Ludwig unterhielt mit Kleinkunst.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen mit bunten und aufwendigen Kostümen nach Waal. Bild: Michael Lindemann

Wenn der Gaudi-Waal mit dem Bären tobt

Beim Gaudi-Waal-Ball tobte einmal wieder der Bär. Bei ausgelassener Stimmung feierten die Narren in teilweise sehr aufwendigen Kostümen in der bunt geschmückten Sporthalle in Waal. Auch hier wurden liebgewordene Traditionen weitergeführt. Die Band Feier Deifi sorgte wie auch schon bei den letzten Bällen mit fetziger Partymusik für gute Laune und eine volle Tanzfläche. Zu späterer Stunde wurde sogar auf den Bänken getanzt. Die Garde der Waalonia begeisterte mit ihrem Gardemarsch und dem Showtanz. Dieser führte nach Mexico zum Día de los Muertos. Der Saal tobte und ließ keinen Zweifel daran, dass die 18 Tänzerinnen ihr „Heimspiel“ souverän gewonnen hatten. Ebenfalls alte Bekannte waren die Rock’n’Roller von Memphis aus Mindelheim, die genauso begeisterten.