Fast 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Zehn von ihnen haben in Buchloe gemeinsam ein Zuhause gefunden. So funktioniert das Zusammenleben.

05.11.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Schwindet das Gedächtnis, dann hilft Gemeinschaft. Nach dieser Devise funktioniert die Demenz- und Seniorenwohngemeinschaft des Pflegedienstes „Leben + Pflegen daheim“ in Buchloe.