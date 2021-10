Attraktives Programm bei "Ökumenischer Nacht" in den Buchloer Gotteshäusern. Dabei kommen auch Taschenlampen, Knicklichter und allerlei Instrumente zum Einsatz.

Von Franz Nusser

06.10.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Drei Stunden attraktives Programm an drei verschiedenen geistlichen Orten in Buchloe bot die zweite „Ökumenischen Nacht der Kirchen“. Die zahlreichen Besucher konnte dabei den Abend individuell gestalten und in den Pausen zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten wechseln.