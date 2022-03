Platz für acht Kita-Gruppen: In Denklingen entsteht ein neuer Kindergarten

In der Gemeinde Denklingen entsteht einer der größten Kindergärten in der Region mit Platz für acht Gruppen. Was sich das Rote Kreuz als Betreiber wünscht.

19.03.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Die Gemeinde Denklingen ist vor allem bei jungen Familien als Wohnort beliebt. Bürgermeister Andreas Braunegger rechnet damit, dass bald die 3000-Einwohner-Marke erreicht wird. Den Zuzug erklärt er sich hauptsächlich mit explodierenden Mietpreisen in den Großstädten und der damit verbundenen Landflucht. „Wir legen nun den Grundstein für die Kinderbetreuung der kommenden Jahre“, sagt Braunegger. Im Ort wird eine neue Kindertagesstätte mit fünf Kindergarten- und drei Krippengruppen gebaut. Es wird einmal eine der größten Betreuungseinrichtungen dieser Art in der Region sein.