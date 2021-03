In Denklingen ist ein Waldkindergarten geplant

Der Gemeinderat entscheidet. Einen möglichen Träger gibt es bereits. Der Neubau einer Kita hängt weiter in der Warteschleife. Wie der aktuelle Stand ist

Von Christian Mühlhause

03.03.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Im September soll in Denklingen einen Waldkindergarten in Betrieb gehen. Es gibt aber noch offene Fragen bei dem Projekt, mit dem sich die Gemeinderäte befassen. Auf Klärung wartet die Gemeinde auch immer noch, was mögliche Fördermittel für den geplanten Neubau des Kindergartens angeht. Unsere Zeitung hat nachgehakt.