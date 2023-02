In der Abstiegsrunde steht für den ESV Buchloe eine Partie auf Aufgenhöhe an

Der ESC Geretsried gastiert am Freitag in Buchloe. In der Hauptrunde lagen die Riverrats nur einen Punkt hinter den Piraten.

Nach den beiden Auftaktspielen steht für den ESV Buchloe an diesem Wochenende in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga nur eine Partie auf dem Programm. Am Freitag empfangen die Piraten ab 20 Uhr den ESC Geretsried in der heimischen Sparkassenarena.

Der Start in die Abstiegsrunde ist den Gennachstädtern einigermaßen geglückt. Zwar verlor das Team gleich zu Beginn das erste Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg, doch zwei Tage später fuhr es in Dorfen den ersten Sieg ein. Während die Piraten gegen die Löwen zu viele Chancen ungenutzt liegen ließen und es so beim 3:4 nach Verlängerung lediglich zu einem Punkt reichte, waren es in Dorfen gleich drei wichtige Zähler, die sie erbeuteten.

Noch besser gestartet als die Buchloer ist der nächste Gegner, der ESC Geretsried. Die Riverrats gewannen nämlich zu Hause gegen Pegnitz (4:3) und in Waldkraiburg (4:1) beide Begegnungen. Mit sechs Punkten stehen die Oberbayern nach dem Auftaktwochenende somit an der Spitze der – zugegebenermaßen noch nicht unbedingt aussagekräftigen – Tabelle.

Schwere Aufgabe für die Buchloer Piraten

Auf die Buchloer wartet also an diesem Wochenende eine schwere Aufgabe. Schon in der Hauptrunde waren beide Teams praktisch gleich auf, denn die Riverrats lagen als Vorrundenzehnter nur einen Punkt hinter den Freibeutern. Auch beide bisherige Vergleiche in dieser Spielzeit waren Duelle auf Augenhöhe, die jeweils die Auswärtsmannschaft für sich entschied. In Geretsried war das Spiel lang offen, ehe die Buchloer letztlich dank eines effektiven Auftritts mit 4:1 siegten.

Beim Rückspiel in Buchloe hatten hingegen die Riverrats knapp mit 3:2 die Nase vorne. Ohnehin tun sich beide Teams beim Blick auf die Statistik scheinbar auf fremdem Eis deutlich leichter. Was bei den Buchloern ja seit Längerem erkennbar ist, trifft auch auf die Geretsrieder zu, die zehn ihrer bisherigen 16 Saisonsiege auswärts feierten.

Magere Heimbilanz für den ESV Buchloe in der Eishockey-Bayernliga

Dennoch werden die Piraten alles daran setzten, ihre bisher eher magere Heimbilanz am Freitag mit einem Sieg aufzubessern und somit weitere wichtige Zähler im Abstiegskampf einzufahren. Besonders aufpassen müssen sie dabei auf den langjährigen Topscorer Ondrej Horvath (14 Tore, 20 Assists) und den ehemaligen Tölzer Florian Strobl, die die Scoringliste der Riverrats anführen.

Insgesamt kommt das Team von Trainer Hans Tauber aber eher über das Kollektiv, sodass die gesamte Buchloer Mannschaft wieder von Beginn an voll da sein muss, wenn es die Riverrats in die Schranken weisen will.