Adventszeit im Unterallgäu: Wenn Amberg leuchtet

Wer im Advent durch Amberg spaziert, findet sich in einer kleinen Weihnachtswelt wieder. Jedes Jahr schmücken Familien ihre Fenster mit viel Liebe.

18.12.2021 | Stand: 12:13 Uhr

Jedes Jahr im Advent leuchten im Unterallgäuer Amberg liebevoll gestaltete Fenster in die dunklen Abende hinaus.

Schon seit 2015 tragen sie in dieser besonderen Zeit zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. Die Idee zu der Aktion hatte damals Martina Brem, als sie die Leitung des Amberger Kinderhauses übernahm.

Die Teilnehmenden zeigen große Kreativität beim Schmücken der Fenster

Seither freut sie sich zum einen immer wieder aufs Neue darüber, dass die Amberger Familien so gern mitmachen, zum anderen über das außergewöhnliche Engagement und die große Kreativität, die Kinder und Erwachsene in die Gestaltung der Fenster investieren. Nicht nur in Privathäusern leuchten die Fenster, sondern zum Beispiel auch im Kinderhaus oder im Schützenheim. Früher waren auch der „Kronenwirt“ oder die Gemeindekanzlei dabei. Das letzte Fenster erstrahlt am Heiligabend in der Kirche Mariä Heimsuchung. Seine Gestaltung ist dem Pfarrgemeinderat vorbehalten.

Martina Brem, Leiterin des Kinderhauses, hatte die Idee, zu den Adventsfenstern und die Amberger Familien machen gern und mit viel Eifer mit. Bild: Klaus D. Treude

An Heiligabend erstrahlt das Fenster in der Kirche Mariä Heimsuchung

Natürlich dürfen die Kinder ihr künstlerisches Talent einbringen, so wie Manuela Spennesbergers Tochter. Sie hat mit ihrer Mama zusammen gleich zwei Fenster im Kinderhaus gestaltet. Die ersten 16, 17 Fenster seien schnell an Dekorierungswillige vergeben, sagt Brem. „Manche sind schon seit Jahren fest eingeplant.“ Bei den restlichen tue sie sich etwas schwerer, „aber wir haben es bisher immer geschafft.“ Der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt. Da werden gar komplette Dörfer in den Fenstern aufgebaut, oder der Außenbereich des Hauses wird aufwendig geschmückt. Einmal war sogar „Klein Amberg“ zu bewundern. Gerne wird auch mit altem Spielzeug dekoriert, „aber immer stecken die Menschen sehr viel Liebe in die Gestaltung ihres Fensters“.

Manche der Schmuckstücke werden anderntags wieder abgebaut, aber wer will, darf sein Kunstwerk auch länger zur Schau stellen. Die Idee hinter der Aktion: „Es ist schön, wenn die Eltern abends mit ihren Kindern eine Runde durch das kleine Dorf drehen und jedes Mal ein anderes Adventsfenster bestaunen“, schildert Brem.

Vor Corona gab es auch Plätzchen, Glühwein und Punsch

Lesen Sie auch

Vorweihnachtliches Jubiläum Ellhofer Advent: Am Mittwoch geht das erste Fenster auf

Das gemeinsame Erleben sei gerade in Corona-Zeiten wichtig. „Es findet alles an der frischen Luft statt, in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen.“

Christine Zink und Ehemann Sven Renger bestätigen das. Sie haben sich mit ihren Kindern heuer vom Thema „Waldweihnacht der Tiere“ inspirieren lassen und mit 27 Schleich-Figuren ein Küchenfenster liebevoll dekoriert. Vor der Pandemie sei mehr möglich gewesen, da hätten die Familien nicht „nur“ die Fenster dekoriert, sondern darüber hinaus fast immer irgendetwas angeboten. Zu essen oder zu trinken. Plätzchen, Glühwein, Punsch. Aber auch Musikstücke, Geschichten oder Gedichte wurden damals vorgetragen. In diesem Jahr müsse das leider alles entfallen, sagt Brem.

Man spürt es deutlich, für die junge Frau sind die Adventsfenster „Herzensobjekte“. Und genau deshalb hängt sie sich voll hinein in das Projekt. Ein abendlicher Spaziergang durch das verschneite und so liebevoll geschmückte kleine Dorf im Unterallgäu lohnt sich also in diesen Tagen besonders.

Hier lesen Sie weitere Infos aus Bayern und dem Allgäu.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".