Statt ursprünglich 13 Wohneinheiten sollen jetzt an der Augsburger Straße in Dillishausen nur noch sechs entstehen. Was die Antragsteller beachten müssen.

16.07.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Der Gemeinderat hatte in der jüngsten Sitzung im Wesentlichen über private Bauanträge zu entscheiden. Im bedeutendsten ging es um den Neubau von Wohnhäusern mit Garagen, Carports oder Stellplätzen in der Augsburger Straße in Dillishausen. Das Grundstück liegt hinter einem bestehenden Gebäude und ist über eine öffentliche Zufahrtsstraße von der Augsburger Straße erreichbar.