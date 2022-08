In einer Bar in der Bahnhofstraße kam es zu einer Schlägerei zwischen drei Frauen

Die Polizei sucht noch eine der beiden Täterinnen - diese hatte mit einer 42-Jährigen eine 21-Jährige geschlagen

15.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

In der Nacht von Freitag, 12. August, auf Samstag, 13. August, kam es vor einer Bar in der Bahnhofstraße in Buchloe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Frauen. Zwar kannte die 21-jährige Geschädigte eine der Täterinnen lediglich flüchtig, dennoch war es im Laufe des Abends zu verbalen Streitigkeiten gekommen.

Verletzungen im Gesicht

Diese eskalierten, als die Geschädigte gegen 3.45 Uhr nach Hause gehen wollte und von einer 42-Jährigen und einer noch unbekannten zweiten Täterin angegriffen wurde. Die junge Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht. Zeugen des Verfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Buchloe unter der Telefonnummer 08241/96900 zu melden.