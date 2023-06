CSD in Landsberg: Nächste Kleinstadt startet einen Christopher Street Day

Drei Organisationen wollen in Landsberg mit einem Christopher Street Day für eine gerechte Zukunft demonstrieren. Wieso ist ein CSD in einer Kleinstadt wichtig?

11.06.2023 | Stand: 07:33 Uhr

„Wir freuen uns sehr und sind auch stolz darauf, endlich einen Christopher Street Day in Landsberg zu veranstalten“, sagt Lino Sliwinski, Vorsitzender von VIDA Landsberg und Versammlungsleiter. Wie in Memmingen steigt am 1. Juli 2023 auch in Landsberg zum ersten Mal ein Christopher Street Day in einer kleineren Stadt.

Im ländlichen Raum sei die LGBTQ* Community häufig noch unsichtbar und damit vielen Vorurteilen und Diskriminierungen ausgesetzt, sagt Sliwinski. „Deshalb wollen wir in Landsberg mehr Sichtbarkeit schaffen und unseren Protest für mehr Toleranz und Akzeptanz gegenüber queeren Menschen auf die Straße bringen.“ Egal ob schwul, lesbisch, bi, trans*, queer, hetero oder cis, gemeinsam möchten die Organisatoren zeigen, dass Landsberg eine bunte, vielfältige Stadt ist und auch schon immer war.

Christopher Street Day in Landsberg am 1. Juli 2023

„Auf den ersten Blick mag es wie ein willkürliches Bündnis erscheinen, aber unsere drei Organisationen eint eine wichtige Sache: Der Kampf für eine gute Zukunft für alle Menschen“, sagt Liam Sauer, Organisator von Fridays For Future Landsberg und zweiter Versammlungsleiter. „Unsere Zukunft soll weder durch den Klimawandel, noch durch Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass zerstört werden.“ Außerdem seien marginalisierte Gruppen überproportional stark von der Klimakrise betroffen.

Auch bei den erarbeiteten Forderungen zeigt sich die Vielfalt des Bündnisses, teilen die Organisatoren mit. Diese würden sich von der Ausweitung des Diskriminierungsverbots über Weiterbildung von pädagogischen und psychologischen Fachkräften, Ärzten und Lehrkräften bis hin zu mehr Flächen für erneuerbare Energien erstrecken.

Sichtbarkeit der LGBTQIA+ Personen in Landsberg voranbringen

„Ein CSD in einer Kleinstadt ist wichtig, um die Sichtbarkeit von LGBTQIA+ Personen und die Akzeptanz für die Community zu fördern“, sagen Angelika Engl und Emanuel Kasprowicz, Vorsitzende von VIVA Randerscheinungen. Durch Zusammenarbeit und den Austausch zwischen der Community und anderen Organisationen werde Vielfalt gefördert. Auch das kulturell Sichtbar-Werden der Differenz sei ein Akt der Gleichberechtigung. „Ein CSD sendet ein starkes Signal gegen Diskriminierung und Hass in der Gemeinde und positioniert auch eine Kleinstadt als weltoffen und tolerant.”

