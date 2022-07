Was die neue Betreiberin im Gewerbegebiet von Waal alles beachten muss.

27.07.2022 | Stand: 17:51 Uhr

Waal Erneut befasste sich der Gemeinderat mit dem Bauantrag für eine Hundeschule Am Eurishofener Feld in Waal. Um alle betriebsrelevanten offenen Fragen zu beantworten, war die Antragstellerin gemeinsam mit dem Grundstückseigentümer zu Gast. Am Ende erteilte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme unter Auflagen sein Einvernehmen.

