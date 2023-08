In Weicht gibt es ein Paradies für Kinder und Jugendliche

Das Hofhaus in Weicht wurde renoviert und kann jetzt intensiver für sozial benachteiligte Heranwachsende genutzt werden. Was Schirmherrin Nina Eichinger beeindruckt.

Von Kathrin Elsner

31.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Wenn die Kinder das Areal betreten, haben sie schon leuchtende Augen“, sagte Sozialpädagogin Pia Nassal und strahlte. Mit dem Hilfsprojekt „Artists for Kids“ benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus München unbeschwerte Momente zu ermöglichen, sie zu unterstützen und ihre Kreativität zu fördern, liegt ihr genauso am Herzen wie den zahlreichen Unterstützern, die die aufwendige Renovierung des „Antenne Bayern hilft“-Hauses in Weicht ermöglichten.

