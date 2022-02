Kindertagesstätte in Weinhausen, Bundesfreiwilligendienst in Jengen und eine neue Firmenhalle - der Jengener Gemeinderat hatte so einiges zu besprechen.

12.02.2022 | Stand: 18:01 Uhr

In Weinhausen reicht der Platz für die Kindergartenkinder nicht mehr aus. Deswegen soll das alte Lehrerwohnhaus neben der Kindertagesstätte (Kita) St. Felizitas abgerissen werden und für knapp 3,9 Millionen Euro ein Neubau entstehen. In seiner jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat Jengen den Auftrag für die Abbrucharbeiten.