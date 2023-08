Flohmarkt in Irsingen: Veranstalter rechnet mit bis zu 35.000 Besuchern

Der Bayerische Flohmarkt im Gewerbegebiet beginnt am Samstag in aller Frühe. Mit bis zu 35.000 Besuchern rechnet der Veranstalter – auch „Lucki“ kommt wieder.

11.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Er ist zweifellos der König unter Bayerns Flohmärkten, auch wenn er nur einmal im Jahr zu Hofe bittet: der traditionelle Riesen-Trödelmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld. An drei Tagen können dort Schnäppchenjäger nach Herzenslust handeln und feilschen. Zugpferd des Markts ist auch dieses Jahr Ludwig Hofmaier, den ganz TV-Deutschland als Händler der Sendung „Bares für Rares“ kennt.

Den Flohmarkt-König live erleben

Seit zwei Jahren genießt der „Lucki“ nun seinen Ruhestand und schaut sich die beliebte Trödelschau, in der er acht Jahre bei den Händlern den Frontmann gab vom Sofa aus im Fernsehen an. Wer den Flohmarkt-König einmal live erleben will, hat dazu am Samstag, 12., Sonntag, 13., und Dienstag, 15. August, Gelegenheit. „Türkheim ist für mich immer eine Reise wert, da trifft man auf gutes Publikum und ein bisserl was geht immer“, äußert er sich gegenüber unserer Redaktion und scherzhaft fügt er hinzu, „ich verkaufe alles, was alt ist.“

1.000 Händler aus ganz Deutschland und den Nachbarländern

Mit Ludwig Hofmaier reisen noch etwa 1.000 Händler aus ganz Deutschland und den Nachbarländern an. Bis zu 35.000 Besucher waren es zudem in der Zeit vor der Corona-Pandemie, die auf der Jagd nach Schnäppchen von Stand zu Stand flanierten. Mit dieser Besucherzahl rechnet Veranstalter Emil Mayer bei schönem Wetter auch in diesem Jahr. Der Markt ist an allen Tagen schon ab 6 Uhr geöffnet.

Auch an die kleinen Gäste ist gedacht. Sie können sich auf einem Bungee-Trampolin vergnügen, in einem Ball auf dem Water-Pool segeln, mit einem historischen Kinderkarussell fahren, auf einer kleinen Eisenbahn ein paar Runden drehen oder auch herausfinden ob das Glück der Erde nicht nur auf dem Rücken der Pferde, sondern auch auf denen von Ponys, Eseln und Kamelen liegt. Auf einer 150 Meter langen Streetfood-Meile bieten zahlreiche Gastronomen ihre Schmankerl und Getränke an.