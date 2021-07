Italienische Fußballfans feiern in Buchloe den Einzug ins Finale der Fußball-EM

Nach einem nervenaufreibenden Halbfinal-Spiel gegen Spanien, lassen Fans der italienischen Nationalmannschaft in Buchloe ihrer Freude freien Lauf.

07.07.2021 | Stand: 08:34 Uhr

Es war ein wirklich nervenaufreibendes Spiel zwischen Italien und Spanien um den Einzug ins Finale der Fußball-Europameisterschaft 2021. Erst im Elfmeterschießen konnte sich die italienische Nationalmannschaft durchsetzen. Diese angestauten Emotionen und die Freude über das Weiterkommen wollten einige Italienfans mit allen teilen und veranstalteten spontan einen kleinen Autokorso durch die Buchloer Innenstadt.

Im Kreisverkehr Bahnhof-/Mindelheimer Straße stiegen die Fans aus und feierten auf der Fahrbahn. Der strömende Regen konnte ihnen nichts anhaben. Bild: Michael Lindemann

Zehn Autos und ein Moped fuhren hupend durch Buchloer

Hupend und Fahnen schwenkend fuhren gut zehn Autos und ein Moped trotz des immer noch anhaltenden Regens einige Runden über die Bahnhofstraße. Im Kreisverkehr am Eiscafé wurde kurz gestoppt, ausgestiegen und gemeinsam gefeiert. Am Sonntag entscheidet sich dann im Finale, ob die Tifosi sich noch einmal so freuen dürfen.

