Jede Art hat eine Rolle im Ökogefüge

Derzeit finden Hobbygärtner nicht nur in Buchloe viele Engerlinge im Boden. Sind diese nützlich oder schädlich?

19.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Wer momentan in seinem Garten arbeitet, stößt beim Umgraben oftmals auf kleine weiße madenähnliche Tiere. Die sogenannten Engerlinge (manchmal auch Emmerlinge) bevölkern Beete und Blumentöpfe in teilweise beträchtlicher Zahl. Doch was damit machen, fragt eine BZ-Leserin: Sind das nützliche oder schädliche Tiere? Wir sprachen mit dem Biogeographen und Vorsitzenden des Instituts für Biodiversitätsinformation, Dr. Klaus Mandery, darüber.

Welche Käferlarven schlüpfen denn gerade?

Klaus Mandery: Maikäfer, es sind ausschließlich Maikäfer.

Ist das ein seltenes Schauspiel?

Mandery: Selbst der Maikäfer ist glücklicherweise nicht mehr selten.

Woran erkennt der Laie, welche Engerlinge nützlich und welche „schädlich“ sind?

Mandery: Da gibt es leider für den Laien keine Unterscheidungsmöglichkeit. Früher hat jedes Kind den Engerling als die Larve des Maikäfers gekannt, die man beim Umgraben im Frühjahr finden kann oder die von der Mutter als Ursache für das Welken einer frisch gesetzten Gartenpflanze ausfindig gemacht worden war.

Unter schädlich verstehen etwa Sportfreunde Larven, die in Sportplätzen eingegraben werden und dann von Krähen gerne gepickt werden – wobei die Plätze dadurch teilweise zerstört werden.

Mandery: Ja, das sind die Larven der Kohlschnaken – viel weniger voluminös, eigentlich schlank und graubraun, während die Engerlinge ja weiß sind. Kohlschnaken legen Eier in den Boden, aus denen sich die Larven entwickeln.

Lesen Sie auch

AZ-Balkon- und Gartenserie, Teil V Schädlinge im Garten: Was tun gegen Schnecken, Engerlinge, Blattläuse und Co.?

Lässt sich die Differenzierung nützlich-schädlich überhaupt aufrechterhalten: Oder sind letztlich alle Käfer genauso gut oder schlecht?

Mandery: In einer Zeit, in der das Insektensterben in aller Munde ist, muss man froh sein, wenn es irgendwo noch einen großen Käfer gibt. Wenn in Plantagen und in wärmeren Landesteilen wieder einmal die Maikäfer zur Plage für die eh schon geschädigten Bäume werden, wird zur Chemie gegriffen. Wenn Sie aber recherchieren, wie viele Käfer als im Bestand gefährdet auf der Roten Liste stehen, wird Ihnen schnell klar werden, dass man am besten nicht mit der Differenzierung nach gut und schlecht, nützlich und schädlich anfängt. Jede Art hat ihren Beitrag im Ökosystem, von jeder Art ist eine andere abhängig, jede hat ihre Rolle im ökologischen Beziehungsgefüge.

Tipps zum Umgang mit Kleintieren und Insekten im Garten lesen sie hier.