Seit 200 Tagen läuft die Therme im Notbetrieb. Jörg Wund, Chef der Thermen Erding und Bad Wörishofen, erlebt bei Corona-Hilfen eine unliebsame Überraschung.

12.02.2021 | Stand: 12:33 Uhr

Normalerweise ist es um diese Jahreszeit in der Therme Bad Wörishofen rappelvoll. Doch in der Corona-Krise darf das Großbad nicht öffnen, nun bereits seit 200 Tagen. In diesen 200 Tagen mache die Therme normalerweise mehr als zehn Millionen Euro Umsatz, sagt Inhaber Jörg Wund. Die Einnahmen fehlen nun, ein Großteil der Betriebskosten fällt aber weiterhin an. Ein enormer Schaden droht. Wund hatte sich auf die angekündigten Staatshilfen verlassen – und sieht sich nun enttäuscht.