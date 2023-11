Fahranfänger verursacht teuren Unfall auf der B12

Der 18-Jährige war in Richtung Buchloe unterwegs, als er versuchte, dem Wagen einer 56-Jährigen vor ihm auszuweichen. Dabei kam es zum Unfall.

28.11.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Am Montag hat ein Fahranfänger auf der B12 bei Jengen (Kreis Ostallgäu) einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige am Abend mit seinem Auto in Richtung Buchloe unterwegs.

Unfall bei Jengen: 18-Jähriger verursacht fünfstelligen Schaden

Um nicht auf den Wagen einer vor ihm fahrenden 56-Jährigen aufzufahren, wich der junge Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei die Leitplanke. Daraufhin schleuderte sein Auto gegen die Beifahrerseite des Wagens der 56-Jährigen. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

