Jengen feiert das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr

Bierzelt, Blasmusik, Bewirtung: Die Freiwillige Feuerwehr stellt für die Segnung ihres neuen Fahrzeugs ein großes Fest auf die Beine.

09.06.2023 | Stand: 05:16 Uhr

Werkeln war angesagt am und im Jengener Bauhaus: Zunächst mussten die Mitarbeiter des Bauhofs das Gebäude leeren, umräumen und Platz schaffen. Obendrein wurden die Wände neu gestrichen. Dann war die Freiwillige Feuerwehr an der Reihe. Die Einsatzkräfte bauten ein Zelt für 150 Gäste auf sowie Stände für Getränke, Essensausgabe und das Kuchenbüfett. Zu guter Letzt putzten sie ihr neues Löschfahrzeug raus – dieses war schließlich der Star der Fahrzeugsegnung, die gebührend gefeiert werden sollte.

Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) ersetzt ein über 20 Jahre altes Fahrzeug. Die Lieferung zog einen Ringtausch mit den Ortsteilen nach sich: Die Jengener Wehr übergab das alte Löschfahrzeug an die Beckstettener Feuerwehr. Die wiederum reichten ihr altes Gefährt an die Einsatzkräfte in Ummenhofen weiter.

Zur Fahrzeugsegnung in Jengen kommen 200 Feuerwehrkameraden aus der Umgebung

Schon am Vorabend der Weihe herrschte in Jengen reges Treiben. Die Jugendkapelle musizierte und die Besucher lauschten bei Speis und Trank. Am Tag der Fahrzeugweihe kamen dann etwa 200 Feuerwehrkameraden aus 15 Nachbargemeinden mit ihren Fahnen-Abordnungen. Sie alle fanden Platz in der frisch gestrichenen Halle des Bauhofs. Davor im Zelt saßen die Besucher, die zunächst die Heilige Messe von Pfarrer Jan Forma mitfeierten. Der Jengener Musikverein umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Am Ende der Messe segnete Pfarrer Forma das HLF 10.

Danach sprachen die Feuerwehrvorstände des Kreises, der Jengener Feuerwehr und Bürgermeister Ralf Neuner ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte und wünschten dem Fahrzeug eine möglichst positive Zukunft.

Anschließend hatten die Helferinnen und Helfer alle Hände voll zu tun, die etwa 300 hungrigen und durstigen Gäste zu bewirten. Im Hof tobten sich derweil die Kinder auf einem Spiele-Parkour aus: Es gab eine Bobbycar-Strecke mit Ziel-Wasserspritzen, eine Balancetafel, Spielhäuschen und mehr. Viele interessierten sich aber auch dafür, wie das neue Löschfahrzeug von innen aussieht – das stellten Mitglieder der Feuerwehr gerne vor.

Lesen Sie auch: „Bei uns steht das Wir-Gefühl im Vordergrund“ - Jengens Bürgermeister im Interview zur Halbzeit