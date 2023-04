Wohnen im Alter: Gemeinde Jengen lädt zu einem Workshop ein

Wie lässt sich die Seniorenarbeit in Jengen weiterentwickeln? Welche Angebote gibt es bereits? Darum geht es bei einem Workshop am Donnerstag, 20. April.

01.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in Jengen wird die Zahl der älteren Menschen in den kommenden Jahren weiter steigen. Um ihren Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden, findet am Donnerstag, 20. April, ein Workshop mit Experten und Expertinnen statt. Beginn ist um 18 Uhr im Musikerraum des Gemeindehauses Jengen.

Seniorenarbeit in Jengen weiterentwickeln

An dem Workshop nehmen Akteure der Seniorenarbeit, der örtlichen Vereine, Einrichtungen und Institutionen teil. Dabei geht es auch darum, welche Angebote es bereits in Jengen gibt. Außerdem möchte die Gemeinde mit den Teilnehmenden darüber diskutieren, welche Bedürfnisse es künftig geben wird und wie sich die Seniorenarbeit im Ort weiterentwickeln lässt.

Ziel ist es, die Lebensqualität älterer Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu sichern. Dabei wird die Gemeinde von der Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“ unterstützt, die durch das Bayerische Sozialministerium finanziert wird.

