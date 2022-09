Gemeinderat beschäftigt sich mit Bauanträgen - Häuser am Hang stehen zur Debatte

Gemeinderat Jengen beschäftigt sich mit zahlreichen Bauanträgen.

25.09.2022 | Stand: 05:05 Uhr

Zahlreiche Bauvorhaben standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Jengener Gemeinderates. Im Bereich des Pfarrgartens in Weicht ist ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage geplant. Dieses befindet sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und wird entsprechend im Freistellungsverfahren behandelt. In der Zugspitzstraße in Ummenhofen soll ein Einfamilienhaus mit Garage entstehen.

Bauen in Jengen: Räte stimmen über Vorhaben ab

Obwohl es noch Unklarheit darüber gibt, ob der Neubaus als Austragshaus zu betrachten ist, erteilte der Rat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) soll den Status des Bauvorhabens endgültig klären.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Gleich drei Bauanträge kamen aus Beckstetten: ein Wohnhaus mit zwei Garagen und zwei Wohnhäuser mit eingebauten Garagen am Hohlweg. Alle drei Baugrundstücke weisen eine starke Hangneigung auf. Die geplanten massiven Abgrabungen im östlichen und westlichen Bereich sind aus Sicht des Gemeinderates nicht zwingend erforderlich und führten zu Diskussionen. Der Beschluss bei einer Gegenstimme: Die Abgrabungen sollten sich mehr dem Urgelände anpassen.

Ehrenamtskarte des Landkreises Ostallgäu - Gemeinderat will im November entscheiden

Zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms (LEP), die Bürgermeister Ralf Neuner vorstellte, verzichtete der Gemeinderat einstimmig auf eine Stellungnahme.

Lesen Sie auch

367.000 Euro für Instandsetzung Kirchensanierung in Bronnen wird teurer als geplant

Bis einschließlich 28. Oktober können wieder Vorschläge zur Verleihung der Ehrenamtskarte des Landkreises Ostallgäu eingereicht werden. Der Gemeinderat entscheidet dann im November über die Kandidaten.

Lesen Sie auch: "Elementar wichtig" - Buchloer sollen auch im Alter selbstbestimmt leben