„Bei uns steht das Wir-Gefühl im Vordergrund“

Im Interview zur Halbzeit spricht Jengens Bürgermeister Ralf Neuner von einem schwierigen Start. Warum sich sein ehemaliger Beruf als Ass im Ärmel erwiesen hat.

01.06.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Sie wurden bei der Kommunalwahl 2020 in Jengen zum Bürgermeister gewählt. Nun ist Halbzeit Ihrer Amtsperiode. Welche Herzensangelegenheiten konnten Sie bereits vorantreiben oder gar verwirklichen?

Ralf Neuner: Der größte Brocken sind die Kita An- und Umbauten in Beckstetten und Weinhausen für gute vier Millionen Euro. Die Baustellen laufen gut und wir hoffen, dass wir im September – pünktlich zu Beginn des neuen Betreuungsjahres – einziehen können. Wir brauchen einfach mehr Platz, um alle Kinder betreuen zu können.

Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit noch erreichen?

Neuner: Die Erweiterung des Gewerbegebiets ist noch ein wichtiges Thema. Außerdem wollen wir dranbleiben beim Radwegenetz, damit Radfahren attraktiver wird. Die Ortsentwicklung ist ein weiterer Punkt. Wir wollen den Bau neuer Häusern wieder in den Ort bringen. Wie alle anderen Gemeinden beschäftigt auch uns die Windenergie. Dazu ist bereits eine Bürgerinfo geplant. Denn wir wollen die Windkraft nur in Bürgerhand.

Da steht ja noch einiges an...Für Sie war das Bürgermeisteramt Neuland, nach der Wahl mussten Sie sich erst einarbeiten. Wie lief die Findungsphase während der Corona-Pandemie?

Neuner: Schwierig. Am Sonntag war die Wahl und ab Montag war alles zu. Ich war zwar vorher schon zwölf Jahre im Gemeinderat, aber das ist schon eine andere Nummer. Normalerweise gibt es einen Einführungskurs, aber der wurde coronabedingt abgesagt. Also hat es eine Weile gedauert, bis ich drin war. Der große Vorteil war: Wir haben eine tolle Verwaltung in Buchloe, die bei Fragen stets geholfen hat. Dafür war der Start ruhiger.

Sie sind damals von allen sechs Ortsteilen als einziger Kandidat nominiert und mit knapp 95 Prozent gewählt worden. Wie schaffen Sie es als Weichter, allen Ortsteilen gerecht zu werden, ohne dass sich jemand benachteiligt fühlt?

Neuner: Ich sehe mich als Jengener. Bei uns steht das Wir-Gefühl im Vordergrund. Ich versuche, mich in allen Ortsteilen und bei Vereinen blicken zu lassen. Dort höre ich mich auch um, wo der Schuh drückt. Ich habe noch nie gehört, dass sich jemand benachteiligt fühlt.

Bevor Sie zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt wurden, haben Sie als Bauleiter gearbeitet. Welcher Job ist anstrengender und warum?

Neuner: So viel ist gar nicht um. Du hast eine Aufgabe und musst koordinieren. Stress hat man überall, aber ich empfinde das nicht als unangenehm. Für die Baustellen im Ort ist mein alter Job von Vorteil: Als Bürgermeister hat man oft mit Bausachen zu tun – da kenne ich mich bereits aus und weiß, wo man sparen kann.

