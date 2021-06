Jubiläum in Buchloe: Die Blumenecke Schindler wird 25

Vor 25 Jahren hat Erna Schindler ihr Geschäft im Buchloer Stadtteil Lindenberg eröffnet. Wie sie es schafft, immer noch mit Herzblut Blumen zu verkaufen.

Der kleine familiengeführte Blumenladen, die „Blumenecke“ von Inhaberin Erna Schindler, hat heute sein 25-jähriges Jubiläum. Am 1. Juni 1996 war der große Tag für die Unternehmerin, die ihr Ohr jederzeit am Puls der Zeit haben muss. Denn auch die Geschmäcker in Sachen Hochzeits- oder Trauerfloristik ändern sich ständig. So bestanden in den 90er Jahren viele Sträuße und Gestecke aus Trockenblumen, aktuell ist der „Boho-Style“ angesagt, erzählt Schindler.

In dem kleinen Ladengeschäft in der Nachtangerstraße 6 in Lindenberg sind derzeit also auch bunt gemischte Gestecke „halb künstlerisch, halb Hippie, aber vor allem mit Eukalyptus“ ausgestellt, neben sogenannten halb gebundenen Türkränzen. Jegliche Vorliebe für Blumensträuße oder Gestecke, von konservativ bis zu modern, werde in der „Blumenecke“ täglich aus frischen Pflanzen aufgenommen, umgesetzt und regelrecht gezaubert.

Auch Garage und Wintergarten werden zu Blumenecken

Zu den festen Größen im Jahreskreis, wie der Allerheiligen- oder der Weihnachtsausstellung, wird auch die Garage oder der Wintergarten als zusätzliche Präsentationsfläche hergenommen. In den Zeiten vor Corona und eventuell bald wieder war Erna Schindler mit ihrem Team ebenso gefragte Fachfrau bei Hochzeitsmessen oder dem Buchloer Herbstmarkt. Dass ihre kreativen Gestaltungsideen auch über den Landkreis hinaus wertgeschätzt werden, zeigte ihr mehrjähriges Engagement bei der Hotelfachschule Bad Wörishofen als Referentin für die Kurse der Studierenden.

Schindlers Kunden sind Privatpersonen, Firmen, Behörden oder Vereine und schätzten von Anfang an ihre kompetente und individuelle Beratung, ihre Zuverlässigkeit und nicht zuletzt ihre Freundlichkeit. Bei Feiern wie Hochzeiten, Taufen, Kommunionen, Firmenfeiern oder anderen festlichen Anlässen sowie einfach beim „Blumenstrauß für besondere Gelegenheiten“: die Geschäftsfrau mit Leib und Seele erfülle mit ihren Arrangements jeden nur möglichen Wunsch ihrer Kunden.

Dabei betont sie: „Ohne Familie und Freunde geht nichts!“ Erna Schindler bedankt sich bei allen Kunden, die ihr über die Jahre die Treue gehalten haben. Ein besonderer Dank gilt auch ihren „Mitarbeitern, der gesamten Familie und den Freunden, die mich immer tatkräftig unterstützt haben und ohne die ich wohl nicht so lange und mit so viel Freude für meine Kunden hätte da sein können“.

Die Blumenecke in der Nachtangerstraße 6 in Buchloe-Lindenberg ist montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Telefon: 08241/7925 oder 0174/3164941.

