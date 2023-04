Jugendarbeit: Das haben die sechs neuen Jugendbeauftragten vor

Nach langer Diskussion beschloss der Stadtrat, die Zahl an Jugendbeauftragten von zwei auf sechs aufzustocken. Dabei haben alle ein ähnliches Ziel.

22.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Aus zwei mach sechs: Die UBI hatte eine Neubesetzung der zwei Posten für die Jugendbeauftragten im Stadtrat gefordert, nachdem Michaela Schilling zur CSU gewechselt war – die daraufhin beide Beauftragte stellte. Nach längerer Diskussion einigte sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung darauf, dass jede Fraktion eine Person stellt: Michaela Schilling (CSU), Bernhard Seitz (FWV), Karin Pfisterer (UBI), Marc Hessel (Die Grünen), Bernd Gramlich (SPD) und Martina Schwendner ( FDP).

Grillplatz für Jugendliche ist ein wichtiges Thema

„Wir waren von der Entscheidung überrascht“, sagt Zoe Kersten, Vorsitzende des Jugendbeirats. Die Zusammenarbeit mit den beiden bisherigen Jugendbeauftragten, Michaela Schilling und Sebastian Schweighofer, habe gut funktioniert. Zwei Ansprechpartner hätten ausgereicht. „Aber natürlich freuen wir uns, dass die Jugend in den Fokus rückt“, sagt Kersten. Ein wichtiges Thema sei derzeit ein Grillplatz für die Jugendlichen. „Mit sechs Stadträten kann man dieses Projekt bestimmt gut angehen.“ Voraussetzung sei natürlich, dass die Ratsmitglieder auch Zeit dafür haben.

Für die CSU ist weiterhin Michaela Schilling Jugendbeauftragte, Sebastian Schweighofer hat das Amt nun abgegeben. „Wir haben miteinander gesprochen und das Thema mir zugebilligt“, sagt Schilling. Dass es nun sechs Jugendbeauftragte gibt, hat für sie Vor- und Nachteile. „Für die Jugend ist es besser, wenn sie ein oder zwei Ansprechpartner haben.“ Auf der anderen Seite gebe es jetzt sechs Kräfte, mehr Ideen. Schilling: „Wir bekommen das zusammen hin.“ Noch seien sie in der Anfangsphase. „Aber wir werden uns sicherlich formieren, austauschen, treffen und kooperativ zusammenarbeiten.“ Ziel sei es, dass die Jugend nach der Schule in Buchloe bleibt. Dafür sei es wichtig, ihnen eine Stimme zu geben.

Treffpunkt für Jugendliche fehlt in Buchloe

Als Lehrerin und Mutter einer 15-jährige Tochter weiß Karin Pfisterer, dass in Buchloe ein Treffpunkt für Jugendliche fehlt. „Die Corona-Pandemie hat bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen“, sagt sie. In dieser Zeit seien die jungen Menschen zu kurz gekommen. Alkohol, Drogen, Depression und Essstörungen seien große Probleme. „Die Jugendlichen haben es verdient, jetzt mehr in den Fokus zu rücken.“ Dazu hofft sie auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat. Dort sei aber auch nicht die ganze Buchloer Jugend engagiert. Pfisterer würde gerne alle erreichen. Umfragen zu starten, sei eine Möglichkeit. Ebenfalls unterstützen möchte sie die Jugendarbeit in Vereinen.

In denen habe Marc Hessel als Jugendtrainer interessante Einblicke bekommen, die er einbringen möchte. Als Ziele formuliert er, dass etwa Schulaulen oder das Freibad für Events wie Motto-Partys genutzt werden. Treffpunkte für Jugendliche, wo sie niemanden stören, seien auch Martina Schwendner ein Anliegen. Dass sie das Amt der Jugendbeauftragten für die FDP übernimmt, sei eine Zeitfrage gewesen. „Ich hoffe, dass wir zu sechst schneller agieren können“, sagt Schwendner.

Die sechs Beauftragten haben ein gemeinsames Ziel

Ähnlich sei es bei den Freien Wählern gelaufen. „Die anderen haben keine Zeit, und ich bin an der Jugend sehr interessiert“, sagt Bernhard Seitz. Er habe selbst Kinder in dem Alter, im Verein Jugendarbeit und bei der Polizei die Jugendverkehrsschule gemacht. Da er ganz frisch in dem Posten ist, habe er noch keine konkreten Pläne. Auch er sieht den Bedarf nach sportlichen Anlagen oder einem Grillplatz. „Es wird vermutlich viel Geld kosten, und wir müssen schauen, was möglich ist.“

Vernetzt und formiert haben sich die Jugendbeauftragten noch nicht. Doch das Ziel scheint bei allen ähnlich: Einen Treffpunkt für junge Menschen schaffen.