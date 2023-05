Fit für den Babysitter-Job: Jugendliche aus Buchloe sind jetzt gut vorbereitet

16 junge Buchloerinnen lernen beim Kinderschutzbund, was sie als Babysitter wissen und können sollten. Jugendliche ab 14 Jahren können am Kurs teilnehmen.

12.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

16 Jugendliche haben einen Babysitterkurs beim Familienstützpunkt des Kinderschutzbundes Buchloe absolviert. An insgesamt zwei Kurstagen wurden die Teilnehmenden geschult. Der Kurs findet bereits seit Jahrzehnten im Programm des Kinderschutzbundes statt.

Auch für medizinische Notfälle im Babysittereinsatz gerüstet

Am ersten Kurstag absolvierten die Jugendlichen einen „Erste-Hilfe-Kurs am Kind“ mit Mario Künne von der DLRG Kaufbeuren. Die Kursteilnehmerinnen wurden so für medizinische Notfälle im Babysittereinsatz gerüstet.

Wickeln, füttern, spielen und die kindliche Entwicklung

Am zweiten Kurstag standen Themen wie wickeln, füttern, spielen und die kindliche Entwicklung auf dem Ausbildungsplan. Die Jugendlichen konnten das Gelernte auch praktisch an Puppen üben. Auch über rechtliche Grundlagen, Versicherungsfragen und Aufsichtspflicht wurde mit den Teilnehmerinnen gesprochen. Elfriede Wechs-Lück leitete mit Stefanie Lauffer zusammen diesen zweiten Kurstag.

Babysitternotfalltasche und Zertifikat überreicht

Zum Abschluss bekamen die Teilnehmerinnen eine Babysitternotfalltasche und ihr Zertifikat überreicht.

Die Jugendlichen können nun über die Babysitterdatei des Familienstützpunktes an interessierte Familien vermittelt werden.

Mädchen und Jungen ab 14 Jahren können sich auf die Warteliste für den nächsten Kurs setzen lassen unter Telefon 08241/6866 oder per E-Mail an familienstuetzpunkt@kinderschutzbund-buchloe.de.