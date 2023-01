Jugendliche wollen Whisky stehlen - und werden in Buchloe ertappt

Ladendetektivin erwischt in Buchloer Lebensmittelmarkt 15- und 16-Jährige auf frischer Tat. Die Jugendlichewollen Whiskyflaschen stehlen.

Eine Ladendetektivin hat in einem Lebensmittelmarkt in Buchloe am Freitagmittag zwei Jugendliche beobachtet, wie sie stehlen wollten.

Flaschen in die Rucksäcke gestopft

Denn die beiden Jungs steckten sich je eine Whiskey-Flasche in ihren Rucksack. Nachdem der 15-Jährige und der 16-Jährige das Geschäft verlassen hatten, ohne die Spirituosen zu bezahlen, wurden sie von der Ladendetektivin angesprochen und ins Büro gebeten. Anschließend wurde die Polizeiinspektion Buchloe informiert.

Strafanzeige, Hausverbot und den Eltern übergeben

Die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Zudem wurde gegen beide ein zwölfmonatiges Hausverbot erteilt. Das Duo wurde vor Ort den Erziehungsberechtigten übergeben.