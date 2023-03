Jugendlicher bei Explosion in Jengen schwer verletzt

Ein 17-Jähriger hat in Jengen mit einem pyrotechnischen Gegenstand eine Explosion ausgelöst und musste ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei.

04.03.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Am Freitagnachmittag ist es zu einer Explosion im Bereich Weinhausen nahe Jengen gekommen. Dabei hantierte ein 17-Jähriger laut Polizei mit einem pyrotechnischen Gegenstand, der explodierte. Was der Grund für die Explosion war, ist noch nicht bekannt. (Weitere aktuelle Meldungen aus Buchloe und Umgebung lesen Sie immer hier.)

Polizei ermittelt nach Explosion in Jengen

Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Die Polizei ermittelt nun wie der Jugendliche an die Gegenstände kommen konnte und ob ein Fremdverschulden vorliegt.