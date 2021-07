Jugendwasserwacht übt mit Rettungsbooten in Buchloe

Der Buchloer Nachwuchs der Wasserwacht baute eine Seilfähre über die Gennach. Außerdem lernten die Kinder die Funktionen des Rettungsbootes kennen.

14.07.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Wildwasserboot, komplexe Seiltechnik und strahlende Kinderaugen – all dies gab es bei einer besonderen Ausbildung an der Gennach. Mittendrin statt nur dabei: der sechs- bis neunjährige Nachwuchs (Jugendstufe I) der Wasserwacht.

In der Gruppenstunde bauten die Kinder zusammen mit ihren Gruppenleitern an der Münchener Straße eine Seilfähre über die Gennach. Ausgerüstet mit Helm und Schwimmweste begann danach der gemeinsame Aufbau. Die Gruppe spannte mithilfe eines Flaschenzugs ein Seil über die Gennach, an dem das Raft eingehängt wurde. „Mit einer Seilkonstruktion konnte das Rettungsboot von beiden Uferseiten aus gesteuert werden“, erklärt ein Kind. Danach mussten die Teilnehmer verletzte Personen von der anderen Uferseite evakuieren und sie medizinisch versorgen.

Kinder lernen Funktionen des Bootes und der automatischen Rettungsweste kennen

Am nächsten Tag stand die erste Fahrt mit dem Motorrettungsboot für die Stufe II der Wasserwachtjugend auf dem Programm. Die Zehn- bis Zwölfjährigen erfuhren vorab Wissenswertes über das Fahrzeug, dessen Ausrüstung sowie die Rettungsweste. Bootsführerin Franziska Baumgartner gab eine kurze Einweisung in das richtige Verhalten, dann begann die Fahrt. Die Kinder lernten die Funktion des Quick-Stopps (Sicherheitsvorrichtung zum Abschalten des Motors) sowie das An- und Ablegen des Bootes kennen. Den ganzen Tag über beschäftigte die Mädchen und Buben die Frage, was bei einem Sturz ins Wasser mit der automatischen Rettungsweste passiert. Die Antwort darauf erlebten sie später hautnah: Binnen Sekunden löst die Automatik aus und bringt den Betroffenen in eine ohnmachtssichere Lage.

Außerdem wurde unter Anleitung von Jugendleiterin Sarah Förg die Rettung vom Ufer aus mithilfe eines Wurfsacks geübt.

