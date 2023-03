Junger Landsberger dealt trotz Haftbefehls

Ein 22-Jähriger aus Landsberg handelt eifrig mit Drogen, auch während er von der Polizei gesucht wird. Jetzt musste er sich dafür vor Gericht verantworten.

Von Michael Siegel

27.03.2023 | Stand: 14:26 Uhr

Viereinhalb Jahre Gefängnis: So liest sich die Gesamtstrafe eines 22 Jahre alten Angeklagten aus Landsberg, der immer wieder mit Drogen gehandelt hat. Was den Richter am Augsburger Amtsgericht zum Kommentar „arg frech“ veranlasste: Während der Angeklagte per Haftbefehl wegen seiner Jugendstrafe gesucht worden war, war er abgetaucht – um weiter verbotene Geschäfte mit Drogen zu machen.

