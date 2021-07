Die urige König-Ludwig-Hütte in Buchloe hat schon länger geschlossen. Sie öffnet auch nicht mehr, sondern wird umgebaut. Was der neue Besitzer vorhat.

17.07.2021 | Stand: 20:07 Uhr

Die König-Ludwig-Hütte an der Münchener Straße in Buchloe hat schon länger geschlossen – und macht auch nicht mehr auf. Der Besitzer, Willi Schmitt, der die Gaststätte vor 34 Jahren erbaut hat, verkauft sie an den selbstständigen Elektrotechniker Norbert Zeus. Dieser möchte dort eine Werkstatt einbauen und möglicherweise auch eine Wohnung.