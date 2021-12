Der Gemeinderat Waal spricht über ein Vorhaben, von dem ältere Bürgerinnen und Bürger profitieren sollen. Bürgermeister Protschka erklärt die Details.

22.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Damit ältere Menschen so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld wohnen können, braucht es eine seniorengerechte Infrastruktur. Dazu zählen etwa barrierefreie Wohnungen und ein soziales Netzwerk, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten, Pflege und Unterstützung in der Nähe.