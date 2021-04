Rund um das Gebäude der Polizei in Buchloe wurden Bäume und Sträucher gefällt. Dem Strochenpaar, das auf dem Schornstein nistet, dürfte das eher nicht gefallen.

07.04.2021 | Stand: 18:37 Uhr

So gut hat man das Dienstgebäude der Buchloer Polizeiinspektion schon lange nicht mehr gesehen. Im Graben, der das Gebäude fast komplett umgibt, wurden sämtliche Bäume und Sträucher entfernt. Was es mit dem Kahlschlag auf sich hat, erklärt Inspektionschef Bernhard Weinberger: „Wir sind in den letzten Jahren regelrecht eingewachsen“.