Ein Kanister mit einer Flüssigkeit sorgt für Aufregung in Buchloe. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen zu dem oder der unbekannten Täterin.

07.08.2023 | Stand: 12:49 Uhr

In Buchloe hat ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin einen Kanister illegal entsorgt. Wie die Polizei berichtet, hat der oder die Unbekannte den Behälter in der "Schindgrua" in der Gerbishofer Straße abgestellt.

Umweltdelikt in Buchloe

Um welche Flüssigkeit es sich in dem Kanister handelt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und bittet diese, sich unter 08241/96900 zu melden. (Das könnte Sie interessieren: Ist die A96 ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer?)

