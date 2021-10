Jengener Kapelle lädt zu einer Reise ein – vorbei an schmelzenden Gletschern und durch den Wilden Westen

Im Waaler Festspielhaus lud die Kapelle Jengen zum Herbstkonzert. Nach langer coronabedingter Pause stellten die Musiker ihr Können wieder unter Beweis.

Musik facht gerne und oft die Fantasie der Menschen an, erzeugt innere Bilder bis hin zum Kopf-Kino, lässt Vorstellungen entstehen und füttert mehr oder weniger geheime Wünsche und Sehnsüchte.

Diese musikpsychologische Tatsache stellte die Jengener Kapelle beim Herbstkonzert einmal mehr unter Beweis.

"Die lange Zeit des Verzichts" wegen Corona hat ein Ende

Vorsitzende Eva-Maria Lang begrüßte die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Beginn der Konzertmatinee im Waaler Festspielhaus, nicht ohne ihrer großen Freude über diesen „Höhepunkt“ nach der coronabedingten „langen Zeit des Verzichts“ Ausdruck zu verleihen.

Die eigentliche Moderation übernahm Alfred Nikolaus Müller. Als Einstieg in die Programmfolge spielten die Jengener Musiker unter Leitung von Robert Schmid den hübschen, mit interessanten Wendungen gespickten, knackig-maritimen Marsch „Kreuz des Südens“. Vor dem Einstieg in den Schlussteil bremsten die Musikerinnen und Musiker zunächst deutlich herunter, um dann umso effektvoller in die Coda einzusteigen.

Konnte das Publikum beim „Kreuz des Südens“ von den Weiten südlicher Meere träumen, so waren die Vorgaben beim zweiten Werk, „Imagasy“ von Thiemo Kraas, wesentlich weniger konkret und vorgegeben. Dennoch konnte man nicht weniger intensiv die eigene Vorstellungskraft zu den Klängen kreisen und arbeiten lassen – nicht grundlos setzt sich der Titel aus den Begriffen „Imagination“ (in etwa: „bildliche Vorstellungskraft“) und „Fantasy“ („Fantasie“) zusammen. Nach einem dezenten Schlagwerk-Beginn erhob sich langsam eine zunächst diffuse Melodik wie klingender Herbstnebel, um dann zu einer dramatischen Filmszene ohne konkreten Inhalt, aber mit epischer Durchschlagskraft aufgebaut zu werden.

Eine musikalische Reise in Waal: von Afrika nach Europa und Amerika

Mit „Out of Africa“ folgte danach echte Filmmusik: Fast jeder hat sehr präzise Bilder von Wärme und Weite im Kopf, wenn er die Musik John Barrys hört. Die Jengener Musiker setzten das Arrangement von Johan de Meij mit intensiven, in atmenden Bögen um, sodass sich die Besucherinnen und Besucher entspannt zurücklehnen und einfach nur genießen konnten.

Musikalisch zurück nach Europa ging es dann mit der „Perger Polka“ von Kurt Gäble, in der die Kapelle nach der langsamen, gedeckten Einleitung in Moll nach wenigen Takten die Musik geradezu explodieren ließ. Eines durchaus ernsten Themas nahm sich das nächste Stück, „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler an: Es ging um die abschmelzenden Gletscher im Alpenraum, die in nicht allzu ferner Zukunft sehr wahrscheinlich Geschichte sein werden. Eindringlich und effektvoll findet sich in der Komposition immer wieder musikalisch das unablässig tropfende Gletscher-Schmelzwasser der Größe und Erhabenheit des Alpen-Massivs gegenübergestellt – ein Werk, das bei aller unter die Haut gehenden Eingängigkeit doch auch nachdenklich macht.

Linda Forstner überzeugte als Gesangssolistin beim Konzert der Jengener Kapelle

Farbig und plakativ war hingegen danach die bekannte und beliebte klingende Eisenbahnfahrt durch den nordamerikanischen Westen namens „Oregon“ aus der Feder von Jacob de Haan. Die Partitur des Werkes ist äußerst bildhaft und sprechend, macht das Fauchen und Stampfen des Dampfrosses, begleitet von gelegentlichem Pfeifen, sehr deutlich. Und auch die Landschaften, die die Eisenbahn durchquert, werden sehr gut vorstellbar musikalisch ausgeleuchtet, kurz: Es wird nicht an Wildwest-Idiomen gespart. Kein Wunder, dass sich dieses Werk sehr häufig in den Konzertprogrammen der allgäu-schwäbischen Musikvereine findet: im besten Sinne ein dankbares Stück.

Schlusspunkt des Konzerts war schließlich „The Story“ von Philip John Hanseroth, auch bekannt als Titelmelodie der Serie „Grey’s Anatomy“. Linda Forstner überzeugte als Gesangssolistin mit mal leisen, mal auch kraftvoll-direkten Tönen. Natalie Bucher am Solo-Saxofon gestaltete streckenweise zusammen mit der Sängerin einen sensiblen vokal-instrumentalen Dialog voll intensiven Aufeinander-Hörens.

Nach zwei Zugaben – der „Nepomuk“-Polka und dem Walzer „Verträumte Herzen“ – durften schließlich Musiker wie Publikum dem wohlverdienten Mittagessen zustreben.

