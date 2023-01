Ehepaar wegen Internetbetrugs mit Pferdezubehör vor Gericht

Eine Kaufbeurerin soll Pferdezubehör im Internet verkauft und nicht verschickt haben. Chats mit Käuferinnen und ihre Aussagen zeichnen ein verworrenes Bild.

11.01.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Wegen Internetbetrugs in vier Fällen steht ein junges Ehepaar vor dem Amtsgericht Kaufbeuren. Sie sollen teils gemeinsam Pferdeartikel im Netz verkauft, jedoch nicht versendet haben, gemietete Artikel verkauft oder Internetbestellungen nicht bezahlt haben. Da in den verworrenen Aussagen Fragen offen bleiben, sollen in einem Fortsetzungstermin die Geschädigten aussagen.

