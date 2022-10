Mit 770 Holz zum ersten Platz

Das Team der Eisenbahner krönt sich zum Buchloer Mannschafts-Stadtmeister. So oft vielen "alle Neune".

06.10.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Die Eisenbahner sind die neuen Mannschafts-Stadtmeister im Kegeln. Mit 770 Holz belegte das Team den ersten Platz. Stadtmeister im Einzelkegeln der Männer wurde Walter Böck mit 220 Holz; bei den Frauen gewann mit 209 Holz Irene Wiest.

Bereits zum 28. Mal richtete der Eisenbahn-Sportverein Buchloe die Stadtmeisterschaft im Kegeln aus. Neun Mannschaften mit 24 Männern und zwölf Frauen gingen an drei Tagen an den Start. Sie gaben insgesamt 1800 Schübe ab, dabei fielen 5551 Kegel. 17 Mal hieß es: „Ju“ – also alle Neune, zudem gab es 13 „Kränze“ und leider auch 398 Fehlschübe.

Kegelmeisterschaft in Buchloe: Über 5500 Kegel fielen

Der Zweite Vorsitzende des Eisenbahn-Sportverein Buchloe, Peter Vogel, übergab bei der Siegerehrung im Vereinsheim in der Löwengrube die Preise und den Wanderpokal an die Sieger-Mannschaft, die Eisenbahner. Vogel lobte alle Kegler für deren sportlichen Ehrgeiz und deren Teilnahme, ohne die eine erfolgreiche Stadtmeisterschaft nicht möglich wäre.

Spaß stets im Vordergrund

Für die Stadtmeisterschaft im März 2023 können sich schon jetzt Mannschaften beim Eisenbahn-Sportverein melden. Der Spaß am Kegeln steht bei dieser Veranstaltung immer im Vordergrund, betonen die Veranstalter.

Die Ergebnisse der Stadtmeisterschaft

1. Die Eisenbahner 770 Holz

2. Dia Zamgwürfelte 748 Holz

3. Laubenpieper mit 747 Holz

4. Dieselkutscher mit 670 Holz

5. Rums Bums mit 622 Holz

6. 20 KV mit 541 Holz

7. 4 Halbe ein Sieg mit 539 Holz

8. City Schubser mit 485 Holz

9. Gelbe Kugel mit 429 Holz

