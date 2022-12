Buchloer Piraten scheitern in Schongau

Wieder keine Punkte für den ESV Buchloe trotz ordentlicher Auswärtsleistung. Die Tore fallen erst im letzten Drittel.

04.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Und täglich grüßt das Murmeltier! – kaum etwas beschreibt die aktuelle Situation der Buchloer Piraten gerade besser, wie der alte Filmklassiker. Auch die Freitagspartie der Freibeuter beim heimstarken Tabellenfünften Schongau lässt sich aus ESV-Sicht unter diesem Spruch einordnen. Gegen die Mammuts zeigten die Piraten – wie so oft in den vergangenen Wochen Zeit – eine ordentliche Leistung. Aber am Ende hatte Buchloe in einem knappen Spiel wieder einmal das Nachsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.