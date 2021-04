Es ziehen zwar keine Rocker in den Lustberghof in Denklingen ein, doch der Besitzer kündigt große Veränderungen an.

Von Daniel Weber

07.04.2021 | Stand: 08:02 Uhr

Zuletzt war der Denklinger Lustberghof in den Schlagzeilen, weil das Gerücht umging, die Gaststätte sei an einen Rockerclub verkauft worden – das hat sich inzwischen als falsch herausgestellt. Nun stehen aber tatsächlich große Neuerungen an: Der Eigentümer hat beim Denklinger Gemeinderat eine umfangreiche Bauvoranfrage gestellt. Unsere Redaktion hat ihn gefragt, welche Pläne er für den Lustberghof hat.