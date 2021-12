Keine Verschnaufpause für Buchloer Pirates: 2021 endet mit einem Allgäu-Derby

Kurz vor Silvester kommt der ESC Kempten nach Buchloe. Anfang Januar fahren die Freibeuter zum Spitzenreiter nach Grafing.

Während das Jahr 2021 langsam zu Ende geht, haben die Buchloer Piraten in der Eishockey- Bayernliga keinen Grund zum Verschnaufen. Denn um den Jahreswechsel warten gleich die nächsten Partien auf die Rot-Weißen. Mit zwei Heimspielen schließt der ESV das Jahr ab.

Am Dienstag empfangen die Gennachstädter in der Sparkassenarena zunächst die Mighty Dogs Schweinfurt (20 Uhr), ehe zwei Tage später, am Donnerstag ebenfalls ab 20 Uhr, der ESC Kempten zum Allgäu-Derby anreist. Das neue Jahr beginnt gleich mit einem richtig dicken Brocken, wenn es für die Freibeuter am Sonntag zum Tabellenführer EHC Klostersee nach Grafing geht. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr.

ESV Buchloe liegt aktuell auf dem siebten Platz

Die Mannschaften erleben zurzeit kräftezehrende Wochen. Nicht nur Corona erschwert den Spielbetrieb auf und neben dem Eis, auch der eng getaktete Spielplan verlangt den Akteuren einiges ab. Die Buchloer haben binnen 13 Tagen, in der Zeit vom 28. Dezember bis zum 9. Januar, sechs Partien zu absolvieren. Aktuell liegt der ESVB auf dem siebten Platz.

Los geht es noch im alten Jahr mit dem Heimspieldoppel gegen die Mighty Dogs Schweinfurt und die Sharks des ESC Kempten. Gegen Schweinfurt haben die Buchloer erst vor knapp zweieinhalb Wochen das Hinspiel bestritten und beim 2:5 die bisher einzige Auswärtsniederlage kassiert.

Da die Mighty Dogs im Moment mit zwölf Punkten Abstand auf den ESV auf dem elften Rang stehen, käme eine geglückte Revanche gerade gelegen, um so den Abstand weiter auszubauen. Denn im Kampf um den achten Platz brauchen die Piraten weiterhin jeden Punkt.

ESC Kempten holt zehn Siege in Serie

Auch am Donnerstag wollen die Freibeuter Punkte im Allgäu-Derby gegen den ESC Kempten holen. Einfach wird das trotz des knappen 6:5-Hinspielsieges am zweiten Spieltag nicht.

Die Sharks haben sich in den vergangenen Wochen nach einem mauen Start förmlich in einen Rausch gespielt und zehn Siege in Serie geholt. Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag mussten sie sich gegen den Tabellenführer Klostersee geschlagen geben.

Aktuell liegen die Sharks mit 39 Punkten auf einem starken fünften Platz und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde machen. Sofern diese trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann.

Erstes Spiel im neuen Jahr gegen den Tabellenführer

Ausgerechnet der Tabellenführer ist dann die erste Mannschaft, auf die der ESVB im neuen Jahr trifft. Die Grafinger sind zudem ligaweit das stärkste Heimteam. In elf Partien verlor die Mannschaft nur zweimal in der Verlängerung: gegen Waldkraiburg und Peißenberg.

Der Kader ist insgesamt stark besetzt. Doch großen Anteil an dem Erfolg der Grafinger hat Lynnden Pastachak.

Der Kanadier war wochenlang mit inzwischen 24 Toren und 20 Assists der Topscorer der Bayernliga, ehe er am jüngsten Spieltag von Waldkraiburgs Christian Neuert an der Spitze abgelöst wurde – dicht gefolgt von Michal Petrak und Alexander Krafczyk vom ESV Buchloe, die mit 44 und 43 Punkten auf den Plätzen drei und vier folgen.

