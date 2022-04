Kids Day in Buchloe: Feilschen, hüpfen, essen – und Gutes tun

Buchloe wird am Samstag zum Kinderparadies. Auf dem Bahnhofsplatz findet ein Kinderflohmarkt statt und drumherum ist auch einiges geboten.

06.04.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Kinder kommen am Samstag, 9. April, in Buchloe ganz groß raus. Beim Kids Day auf dem Bahnhofsplatz und im benachbarten Textilhaus Stammel ist von 10 bis 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten, das vor allem bei den jungen Besucherinnen und Besuchern gut ankommen dürfte.

Schon früher hat die Ferienfreizeit in Buchloe in Kooperation mit dem Textilhaus Stammel Flohmärkte veranstaltet

Der Kindertag ist eine wiederbelebte Tradition. Schon früher hat es Flohmärkte der Ferienfreizeit (FFZ) mit Beteiligung des Textilhauses Stammel gegeben. Aus verschiedenen Gründen pausierte die Veranstaltung allerdings mehrere Jahre. 2019 ließen die Organisatoren den Flohmarkt mit Rahmenprogramm wieder aufleben. Dann kam Corona samt einer erneuten zweijährigen Zwangspause. Nun freuen sich nicht nur die beiden Hauptverantwortlichen Niko Stammel und Gabi Löcherer, Leiterin der FFZ, auf eine Neuauflage und hoffen, dass das Wetter dem ganzen Spektakel keinen Strich durch die Rechnung macht. Ganz ins Wasser fallen soll die Veranstaltung allerdings nicht. Falls es regnet, können die Flohmarkt-Stände unter den überdachten Bereichen entlang der Schaufenster Platz finden. (Lesen Sie auch: Programm der Ferienfreizeit Buchloe: mehr Abwechslung für Schülerinnen und Schüler)

Kids Day in Buchloe: Für den Kinderflohmarkt liegen etwa 30 Anmeldungen vor

„Uns liegen etwa 30 Anmeldungen für den Flohmarkt vor“, sagt Gabi Löcherer. Die Mädchen und Buben bauen zwischen Bahnhofsempfangsgebäude, Volkshochschule/Stadtbücherei und Textilhaus auf Decken ihre Waren auf. „Verkauft werden dort unter anderem Spielsachen, Bücher, CDs/DVDs, Kleidung und Kinderzimmer-Deko“, schildert die FFZ-Leiterin. Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß sie, dass vermutlich nicht viel von dem eingenommenen Geld in der Sparbüchse landet. „Meistens geben die Kinder es an den benachbarten Ständen wieder aus“, sagt sie mit einem Schmunzeln und ergänzt: „Wir freuen uns, dass uns das Textilhaus Stammel beim Rahmenprogramm so tatkräftig unterstützt.“

Beim Kids Day in Buchloe gibt es auch eine Hüpfburg und ein musikalisches Ständchen der Jugendkapelle

Austoben können sich die Kinder in einer Hüpfburg, die das Textilhaus mit Beteiligung der Stadt Buchloe organisiert hat. Für den kleinen Hunger gibt es einen Stand mit Popcorn und einen mit Crêpes. Außerdem bietet die Feuerwehrwehr Buchloe Würstchen vom Grill an und stellt Fahrzeuge vor. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Die Buchloer Jugendkapelle spielt ein Ständchen auf dem Bahnhofsplatz. (Das könnte Sie auch interessieren: Mehrgenerationenhaus in Buchloe kostet 5 Millionen Euro)

Im Textilhaus Stammel findet ein Second-Hand-Kinderkleiderbasar zugunsten der Ukrainehilfe von Humedica statt

Im Textilhaus selbst gibt es auf einer Aktionsfläche einen Second-Hand-Kinderkleiderbasar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde des Geschäfts haben dafür gebrauchte Bekleidung zur Verfügung gestellt. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf kommt dem Ukraineprojekt der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica zugute. Ebenfalls zugunsten der Ukrainehilfe versteigert der Buchloer Jungkünstler und -designer Matteo Sauter, dessen Label „Maté“ heißt, drei seiner Bilder aus dem Stammel-Schaufenster. „Wir schauen mit Vorsicht positiv nach vorne und freuen uns auf den Kids Day“, sagt Geschäftsführer Niko Stammel.

Lesen Sie auch

Freizeit-Angebot in Buchloe Programm der Ferienfreizeit Buchloe: mehr Abwechslung für Schülerinnen und Schüler

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".