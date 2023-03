Junger Fahrradfahrer in Bad Wörishofen von schwarzem Auto angefahren

Ein Zwölfjähriger fährt mit dem Fahrrad durch Bad Wörishofen. Dann fährt ihn ein schwarzer Audi über den Haufen. Der Junge wird verletzt.

29.03.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Unfallflucht am Dienstagnachmittag in Bad Wörishofen im Kreisverkehr an der Kirchdorfer Straße. Ein Zwölfjähriger war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als er am Hinterrad von einem bislang unbekannten schwarzen Audi A6 mit Teilkennzeichen PAF- (Pfaffenhofen) angefahren wurde und daraufhin vom Rad stürzte.

Der Junge klagte nach dem Sturz über Hüftschmerzen. Die Polizei Bad Wörishofen hofft jetzt auf telefonische Hinweise zum Unfall unter 08247 / 96800.

Falls der Täter ermittelt wird, muss er mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung rechnen.