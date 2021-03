Kinder dürfen ab Montag zurück in die Schule und den Kindergarten

Die 7-Tage-Inzidenz am Freitag liegt im Ostallgäu unter 100. Abgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke) fordert Vion auf, Menschen vor Ansteckungen zu schützen.

Wie vorgesehen kann am Montag in allen Schulen im Ostallgäu und in Kaufbeuren wieder Präsenzunterricht stattfinden, sofern die Mindestabstände von 1,5 Metern eingehalten werden können. Auch in Kitas bleibt es bei der Betreuung in festen Gruppen. Darauf weisen die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis in Mitteilungen hin.

Inzidenzwert schnellt im Ostallgäu auf über 100

Unter anderem wegen des Corona-Ausbruchs am Buchloer Schlachthof Vion Beef war am Donnerstag die 7-Tage-Inzidenz in die Höhe geschnellt. Im Ostallgäu wurde die 100er Marke gerissen (100,6), in Kaufbeuren stieg der Wert auf 76,6. Zu befürchten war, dass bei einer Inzidenz von mehr als 100 an drei Tagen in Folge Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden, und zwar im ganzen Ostallgäu. Auswirkungen hätte dies nicht nur für Schulen und Kitas, sondern auch auf den Einzelhandel, Museen und Ausgangsregeln. Maßgeblich für Änderungen sind die Berechnungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) jeweils zum Stand 0 Uhr.

Zahlen von RKI und Landesgesundheitsamt unterscheiden sich stark

Am Freitag nun gab es zumindest vorerst Entwarnung. Der RKI-Inzidenzwert im Ostallgäu für neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sank auf 95,6 und damit klar unter den 100er Grenzwert. Kaufbeuren erreichte 72,1. Dass das kein Grund zur völligen Entwarnung ist, zeigen die Zahlen des Bayerischen Landesgesundheitsamtes. Dort lag das Ostallgäu am Freitag um 8 Uhr bei einer 7-Tage-Inzidenz von 111,9. Innerhalb von 24 Stunden waren 36 neue Fälle in die Berechnung eingeflossen. Laut Landratsamt dürfte sich aber an den Corona-Maßnahmen frühestens am Dienstag etwas ändern, da die RKI-Werte an drei Tagen in Folge entscheidend sind.

Regelung für Schulen und Kitas gilt jeweils für die folgende Kalenderwoche

Deshalb beginnt am Montag in der Region wie vorgesehen, in allen Schulen der Präsenzunterricht, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, wie es von den Behörden heißt. Ansonsten findet Wechselunterricht statt. Kitas und organisierte Spielgruppen dürfen öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt, und es ein Schutz- und Hygienekonzept gibt. Die Regelungen für Schulen und Kitas gelten jeweils für die ganze folgende Kalenderwoche.

Geschäfte dürfen weiterhin Kunden nach Terminvereinbarung bedienen. Nur wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang in Folge über 100 liegen würde, müssten die Läden auf Click and Collect, also Abholung, umstellen. Die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen.

Abgesordnete Susanne Ferschl fordert besseren Schutz von Beschäftigten

Zu Wort gemeldet hat sich auch die Bundestagsabgeordnete der Linken, Susanne Ferschl. Die Ostallgäuer Politikern sieht im Corona-Ausbruch bei Vion in Buchloe einen weiteren Fall in der langen Kette von Infektionen in Schlachthöfen. Auch hier zeige sich nach Ferschls Ansicht, „wie verantwortungslos es ist, wenn nicht ausreichend in den Schutz der Beschäftigten investiert wird“. Sie fordert: „Vion muss seine Beschäftigten und deren Familien vor Ansteckungen schützen. Luftfilter, Masken, Sicherheitsabstände und selbst eine Verkürzung der Arbeitszeit, selbstverständlich bei vollem Lohnausgleich, kann dazu beitragen, dass Risiko der Beschäftigten zu minimieren.“